Ademi izašao pred novinare pa obznanio da je Petković produljio ugovor s Dinamom

Bome, danas je bilo sadržajno na Maksimiru.

Dinamo nastavlja svoju sezonu, a prije utakmice sa Slaven Belupom održana je konferencija za medije na kojoj je opet predstavljen Arijan Ademi, legendarni klupski kapetan koji se vratio u klub nakon samo šest mjeseci provedenih u Beijing Guoanu. Bio je prisutan i trener Sergej Jakirović, kao i Bruno Petković, a sva trojica su podijelila svoja razmišljanja i otkrila neke važne vijesti.

“Da vam predstavim jednog novog igrača, ozbiljan momak, možda već znate njegov CV, sigurno će nam biti velika pomoć. Svi koji vole Dinamo znat će koliko će ovo značiti, prije svega samoj ekipi, a onda sve ono što će donijeti na i van terena.”

Zatim se oglasio Ademi i dao jednu novost:

“Što reći nakon ovakvog predstavljanja”, rekao je Ademi. “Opet sam tu. Nisam ni ja još svjestan da sam tu, trebat će mi još par dana. Sretan sam i zadovoljan što sam ponovno dio Dinama, kad sam odlazio bio sam siguran da se neću više vratiti kao igrač, ali sve se nešto ludo izdogađalo i vratio sam se. Mislim da je ovo najbolja vijest, da nastavim romantiku — Petko ostaje s nama i produljio je ugovor.”

Što Ademi donosi u ekipu?

“Prije svega, da se dotaknemo onoga na terenu, to dosta ljudi ne vidi”, započeo je Petković. “Čovjek koji uvijek traži loptu, ne bježi od igre, odgovornosti i duela, ne bježi od ničega. Na terenu donese puno toga, nemaš pravo na ijedan posto manje da odigraš. Sve ono što vidiš, u kakvim stanjima je sve izlazio i davao maksimum, to povuče sve ostale i donese pozitivnu energiju cijeloj momčadi.”

Otkrio je potom i trajanje svojeg novog ugovora:

“Potpisali smo do 2025. godine, znači na dvije godine.”

U kakvom je Ademi fizičkom stanju i kakav je Dinamo vidio dok ga nije bilo?

“Imao sam problem s listom, bio sam odsutan od treninga sedam-osam dana”, rekao je Ademi. “Odradio sam dosta dobrih treninga i mislim da ću se pokazati u dobrom svjetlu. Vidio sam dobar i moćan Dinamo, falilo je malo koncentracije i sreće. Otišlo je u malo negativniju priču.”

Kako mu je bilo u Pekingu?

“Iskreno, u Kini je prva tri, četiri mjeseca bilo odlično”, priznao je popularni Aki. “Stvarno mi je bilo jako dobro, malo sam promijenio život, bio sam opušteniji, gledao sam filmove i serije. Dobar grad i život i kada sam došao u reprezentaciju, vratio sam se natrag i bilo je malo li-la. Kina je ogromna, ima puno karantena, slabo ste doma, putuje se po tri, četiri dana. To su neki minusi, ali život je jako dobar. Falio mi je možda i neki adrenalin, koliko god sam bježao od toga, ali to je u meni i ja to volim. Onda se pojavila priča za Dubai, zvao me trener Bjelica za Trabzon pa sam na kraju prelomio kada sam vidio koliko me ljudi u klubu žele i koliko su spremni da se vratim. Trener me zvao i slao poruke svako malo i sigurno da sam osjetio da im trebam, da ne mogu ništa drugo reći osim da ću doći.”

Bi li Petković također otišao u Trabzonspor da se to, recimo, dogodilo Ademiju?

“Sigurno da je postojala i ta opcija, bivši trener bio je jako korektan prema meni”, odgovorio je vatreni napadač. “Nije se realiziralo zbog nekih, recimo to tako, mojih stvari, i Dinamo nije bio zadovoljan, bio sam prijeko potreban, iz niza razloga nije se ostvarilo. Moram mu maksimalno zahvaliti, ali mislim da sam u ovom trenutku potrebniji Dinamu i da sam donio jako dobru odluku.”

Kako Ademi gleda na Konferencijsku ligu? U jesenskom dijelu sigurno neće moći igrati…

“Siguran sam da ćemo proći dalje i da ću imati priliku zaigrati u ovom natjecanju. Velika su očekivanja, želim što dalje ići, mi to možemo i mislim da ćemo napraviti dobre stvari.”

A prvenstvo?

“Tablica izgleda ružno za nas, mi na to nismo navikli”, priznao je. “Nema tu puno što za pričati, Hajduk igra dobro i odlična je ekipa, ali moramo gledati sebe. Ako budemo pravi kao i sve ove godine, mi ćemo to osvojiti. Ali, to je daleko, maraton koji će trajati. Svaka utakmica je najvažnija i nigdje se ne smiju prosipati bodovi. Sigurno da respektiramo Hajduk.”

Nove poslove prokomentirao je i Jakirović…

“Iznimno važno za cijeli klub, momčad, na tom tragu smo cijelo vrijeme bili, ja sam par puta komunicirao što se Petka tiče da je to stvar tehnike. Ademi je rekao sve. Nisam ni znao za njegovu situaciju u Kini, u razgovoru s Dilaverom, on mi je rekao kakvo je stanje. Krenuli smo u akciju, respektirajući mog prijatelja Bjelicu. On ga je ranije kontaktirao, ja sam rekao da ga mi čekamo raširenih ruku ako to ne bude kako treba. Sigurno da nas čeka bolja budućnost.”

Pružio je i najavu utakmice s Farmaceutima:

“Slaven je promijenio trenera, Roy Ferenčina. Bio je ovdje, radio je s kolegom Antom Čačićem. Zna sve o momčadi, a čeka nas agresivna ekipa koja će dati sve od sebe da nam nešto uzme, ali ja sam mišljenja da, pogotovo kod kuće na Maksimiru, moramo se postaviti s pravim gardom, tražiti pogodak od prve sekunde, kontrolirati to. Nadam se da ćemo tako i biti. Iskoristili smo pauzu prvo da se malo odmorimo, došli smo do zraka, napravili dosta dobrih treninga. Radili smo regeneraciju i kompenzaciju. Vjerujem da će se vidjeti pomaci na bolje, vratili su nam se reprezentativci, manje-više zdravi; jedino što su jučer tek došli Emreli i Moharrami, Mauro Perković i Gabriel Vidović jer su bili jako daleko. Jedino nam je upitan Kaneko koji je u prijateljskoj protiv Gorice dobio udarac u rebra i to ga smeta pa neće konkurirati za utakmicu.”

Kreće opak ritam, kako gleda na to?

“Sedam utakmica u 23 dana, zato sam rekao da nam treba još igrača jer je svaki stvarno bitan, nije floskula. Pričamo o idealnim uvjetima kad su svi zdravi, a svaka utakmica nosi rizik. Manje-više se svi znamo, ali kad si unutra neke stvari spoznaš. Moram priznati da su međuljudski odnosi jako dobri. Idemo utakmicu po utakmicu, nema preskakanja, što je Aki rekao, finale. Prvenstvo, u zaostatku smo, ima zaostalih utakmica koje treba dobiti. Pokazalo je da svatko svakoga može dobiti.”

Tko će biti kapetan?

“Kad je na terenu Ademi, a Petković ostaje i dalje kad nije. S tim da su tu Ristovski i Mišić”, odgovorio je Jakir.

Je li Ademi već sada u kadru?

“Sad ćemo napraviti trening, sutra bi trebao biti u konkurenciji, vidjet ćemo koliko će to biti minuta. Mislim da će biti u redu i normalno konkurirati otpočetka.”

Što je s Maximeom Bernauerom i Takurom Kanekom? Također, konkurira li Joaquín Sosa?

“Bernauer i Kaneko normalno konkuriraju, gledao sam ono što su igrali i mislim da to može još bolje, ali moramo shvatiti da i njima treba prilagodba i adaptacija. Računam da će s vremenom biti bolji i ja ih trebam još više upoznati. Nadam se da će s vremenom rasti, dobit će priliku sigurno i na njima je da pokažu da budu pojačanja. Sosa se priključio, stvar prilagodbe, 2002. godište, ljevak, lijepo građen, došao je iz sustava s tri obrambena, igrao je 11 utakmica u Bologni i to dobro. S vremenom ćemo mu polako davati minutažu, ima igrača koji su u prednosti, ali sigurno će biti od koristi.”

Posljednjih dana priča se o još jednom mogućem povratku, onome Kévina Théophile-Catherinea. Također, što je s pozicijom vratara, postoji li tu neko pitanje?

“Znam što je Kévin bio ovdje, za mene je to jako dobar igrač, može biti u smislu da bude uz mlade igrače i uskoči kad treba, pogotovo što Perić i Šutalo nisu bili u ritmu pa bi mogao biti iskoristiv, ali zasad se nismo odlučili za to. Vidjet ćemo što će donijeti budućnost. Ne postoji pitanje vratara, pričali smo, Nevistić i Zagorac, vidjet ćemo na kraju polusezone. Pričali smo u smislu još jednoga jer svaka ozbiljna momčad ima tri vratara u slučaju ozljede. Priključili smo Farisa Krkalića pa ih ima trojica.”