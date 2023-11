Ademi o HNL utrci: ‘Prosuli smo bodove koje nismo smjeli, zato smo se doveli u ovo stanje’

Nogometaši Dinama ovaj tjedan gostuju u Kazahstanu kod Astane, a na taj put neće krenuti Arijan Ademi. Kapetan i povratnik stigao je iz Kine prekasno da bi ga se registriralo za nastupe u Konferencijskoj ligi pa je kratku pauzu iskoristio za promociju zaklade ‘Nema predaje’.

Povodom dodjele stipendija istoimene Dinamove zaklade odradio je i kratke medijske aktivnosti, a osvrnuo se na tešku utrku za naslov prvaka u HNL-u. Na pitanje je li Hajduk, koji je trenutno vodeći, jači nego ikada u njegovoj karijeri u Dinamu, Ademi je odgovorio:

“Teško mi je to komentirati. Više bih se posvetio nama”, kaže Ademi, prenose Sportske novosti. “Prosuli smo neke bodove koje nismo smjeli. Zato smo se doveli u ovakvo stanje. Ali, trebamo se sad postaviti muški i boriti se za naslov, za obranu titule. Imamo velike šanse, dvije zaostale utakmice, jednostavna je formula koja stalno mora biti u glavama. Ta formula je da svakoga moramo pobijediti.”

A među tim svima koje treba svladati je i sam Hajduk. Jesenski dio lige zaključit će se velikim derbijem na Maksimiru koji bi mogao dosta toga odlučiti.

“Definitivno, to je jako bitna utakmica. Možda će zaista biti putokaz za osvajanje naslova prvaka, ali sigurno neće biti presudna. Ima još dosta do te utakmice. Želimo pobijediti svaku do tog derbija, a nakon toga ćemo razmišljati o Hajduku.”

Ademi je i nabrojao te pehove za koje smatra da se trebalo više, a nakon tri susreta bio je posebno tužan.

“Potrefilo se više utakmica, tako da ne znam koju bih izabrao. Gorica, Varaždin, pa čak i Rijeka na Rujevici. Bilo je možda malo i previše pehova.”

Veliko pojačanje za Modre u lovu na vrh bit će i Bruno Petković, Ademijev kolega sukapetan koji se napokon vratio.

“ Ne treba puno pričati o Petkoviću. Svi znamo koliko on znači za momčad. Naravno da nam je nedostajao. S njegovim povratkom smo jači. Mislim da će nam biti od velike pomoći”, rekao je Ademi.