Adio, Kvarner: Ampem je otišao u Eyüpspor, a Krešić stigao na jednogodišnju posudbu u Cluj

Puno je bilo dolazaka ovog ljeta na Rujevicu, a došao je sada red i na smanjenje Rijekinog pomalo i natrpanog kadra. Gotovo pa iz vedra neba je stigao transfer Princea Ampema u Tursku, no još i prije toga je stigla službena objava o odlasku Antona Krešića. Taj je pouzdani stoper na Kvarner sletio prije dvije godine, najprije na posudbu iz Atalante, da bi Rijeka prošlog ljeta otkupila njegov ugovor.

No, izgleda da to nije bio znak dugoročne suradnje, jer je Krešić danas predstavljen u Cluju. Rumunjski prvoligaš također ga je doveo na posudbu, već sedmu u Krešićevoj seniorskoj karijeri. U tom će klubu, inače trećeplasiranom u protekloj sezoni tamošnjeg prvenstva, provesti najmanje jednu godinu, a Cluj ima i opciju otkupa ugovora.

Jedan od prvih njegovih nastupa trebao bi biti u sklopu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, Cluj će idućeg tjedna snage odmjeriti s turskim Adana Demirsporom. S obzirom na UEFA-ine koeficijente, eventualni dvoboj s Rijekom moguć je tek u posljednjoj rundi kvalifikacija, no ionako bi se moralo dosta toga poklopiti.

Ampem, pak, također ide u Tursku, no ne zbog europskih izazova, već će tamo trajno biti stacioniran. I to u drugoj ligi, danas je postao član tamošnjeg drugoligaša Eyüpspora. Klub je to, inače, koji od travnja vodi bivši Barcelonin igrač Arda Turan, a u kadru se nalazi i još jedna nekadašnja zvijezda, Nizozemac Ryan Babel.

Prince je, inače, u Rijekinom dresu skupio 81 nastup te postigao 10 golova, ali i ostavio sjajan dojam u tom periodu, bio je među omiljenim igračima u svlačionici. Njegov je ugovor istjecao idućeg ljeta, pa će ovako kvarnerski prvoligaš barem nešto i zaraditi.

