AEK-ov trener Almeyda: ‘U nogometu smo svi jedno, nitko od nas ne voli nasilje’

AEK-ovi igrači danas su stigli u Zagreb pod maksimalnim osiguranjem povodom sutrašnje prve utakmice trećeg pretkola Lige prvaka protiv Dinama. Nakon atenskih nereda, ubojstva navijača Michalisa Katsourisa i svega što je potom uslijedilo, lopta je spremna zakotrljati terenom, a utakmicu je na konferenciji za medije najavio gostujući trener Matías Almeyda.

“Ovakve stvari čine me jako tužnim”, rekao je argentinski stručnjak. “Sve što se dogodilo u Ateni nema veze sa sportom, pogotovo s nogometom. Prije prve utakmice bili smo nabrijani, razmišljali samo o nogometu, o utakmici. No, znamo što se dogodilo i sada smo svi tužni, u mislima s obitelji našeg nastradalog navijača. U nogometu smo svi jedno, nitko od nas ne voli nasilje. To ne volim ni u svojoj domovini, niti bilo gdje u svijetu, svi smo tužni zbog toga što se dogodilo u Ateni.”

Kao i ranije njegov kolega Igor Bišćan, Almeyda je istaknuo da je bilo jako teško pripremiti susret. “Sada nam je svima teško pripremiti ovu utakmicu, obje momčadi igraju dobar nogomet, ali morali smo se morali prilagoditi okolnostima nakon tragedije”, izjavio je Argentinac. “U trenu se sve promijenilo i ljudski život je izgubljen. Na treninzima je bilo drugačije, na putu također. Naše su misli uz obitelj našeg navijača, moramo se prilagoditi svemu.” Domagoj Vida više nema problema s ozljedom? “Da, oporavio se”, rekao je Almeyda. “On je nama važan igrač. Znam kako se osjeća, došao je igrati u svoju zemlju, igrat će protiv bivšeg kluba, ali veliki je profesionalac pa od njega očekujem najbolje. Nemamo problema s time što je ovo naša prva službena utakmica u sezoni, sretni smo što možemo igrati u ovoj fazi natjecanja, igrat ćemo dvije utakmice u nekoliko dana, kao i Dinamo. Kako nama, tako i njima.” Kaže da ne postoji pritisak na igračima da sada moraju pobijediti zbog onoga što se dogodilo. “Nitko od nas ne osjeća tu vrstu pritiska, nju osjećaju roditelji koji svakodnevno rade i bore se da bi mogli prehraniti svoju djecu”, smatra AEK-ov trener. “Želimo pobijediti, i sutra i u subotu, no to nam ne stvara pritisak.”

