AEK-ov trener pun poštovanja za Plave: ‘Dinamo je vrlo cijenjen suparnik i sve ćemo uzeti u obzir’

Dinamo sutra gostuje kod AEK-a u susretu trećeg pretkola Lige prvaka. Golema je to utakmica za momke koje trenira Igor Bišćan, ali i za grčkog predstavnika koji želi ući u skupine tog natjecanja prvi put nakon sezone 2018./19. gdje je izgubio sve utakmice.

Ogled je najavio domaći trener Matías Almeyda, iskusni Argentinac u igračkoj karijeri nastupao je za Inter, Sevillu i Lazio, a ranije je većinom gradio karijeru u svojoj zemlji i MLS-u, gdje je proveo četiri godine u San Jose Earthquakesima. Mandat u Grčkoj počeo mu je sjajno, dvostrukom krunom…

“Prošlu sezonu završili smo titulom i osvojenim Kupom, imali smo dobre pripreme i želimo se plasirati u skupinu Lige prvaka”, istaknuo je Argentinac. “Moramo zaboraviti ono što je bilo ranije, oči su nam uprte u budućnost. Želimo se opet dokazati i biti na razini utakmica koje nas očekuju.”

Podsjećamo, AEK-u će ovo biti prva službena utakmica u novoj sezoni jer grčko prvenstvo još nije počelo, a brojne je novinare na konferenciji zanimalo hoće li Domagoj Vida biti zdrav za nastup protiv svojeg bivšeg kluba.

“Vidjet ćemo”, odgovorio je Almeyda. “Nadamo se da će biti spreman za uzvratni susret, za prvi ne mogu potvrditi.”

Trener je, naravno, svojim rezultatima pobrao velike navijačke simpatije, ali on se ne bavi sobom. Usput je prokomentirao i Dinamo…

“Jako mi je teško govoriti o sebi, ne volim to”, priznao je. “Od prvog dana sam vjerovao u momčadsku igru. Čast mi je voditi ovu ekipu, ovdje su svi povezani i svatko je zaslužan za uspjeh, od onog koji ima najviši status do onog najnižeg. Prva utakmica vrlo nam je važna, ali i druga. To što smo domaćini u prvoj ne bih nazvao prednošću, sve je otvoreno. Poštujemo suparnika poput Dinama, on igra slično kao i mi, ta utakmica zato će biti zanimljiva i lijepa za gledanje.”

Ciljevi u Ligi prvaka su jasni.

“Živimo veliki san, a to je plasman u skupinu i to želimo ostvariti”, naglasio je Almeyda. “Igrao sam u njoj kao igrač, a u trenerskoj karijeri osjećam se sretno i zadovoljno što je imam prilike izboriti s ovom ekipom. Vjerujem u igrače i duh ove momčadi.”

Najavio je kako će novo pojačanje Ezequiela Poncea uključiti u ekipu kada bude spreman. Ovo će, usto, biti prva AEK-ova europska utakmica na novom stadionu što će svakako biti posebno, a Almeyda se u nastavku još malo osvrnuo na Dinamo…

“Imao sam prilike igrati s Hrvatima, sada treniram jednog igrača iz Hrvatske”, referirao se na Vidu. “Cijenim i poštujem Dinamov stil, način na koji igra te barata loptom. On je vrlo cijenjen suparnik i sve ćemo uzeti u obzir što se njega tiče.”

Pred novinare je, pritom, izašao i igrač Steven Zuber koji je također nahvalio Modre pa ne možemo reći da ima nekog zalijetanja u grčkoj svlačionici. Uostalom, nismo to ni očekivali…