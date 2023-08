AEK-ovi navijači raširili transparent ispred UEFA-ina sjedišta: ‘Izbacite naciste iz nogometa’

Dok se sve to odigrava, hrvatske navijačke skupine daju podršku zatvorenim BBB-ovcima — sinoć je to na Hajdukovoj utakmici učinila i Torcida — a ni AEK-ovi navijači nisu tihi. Naime, prema pisanju grčkih medija, pristalice tog kluba danas su izvjesile dva transparenta ispred UEFA-ina sjedišta u Nyonu. Na jednom zahtijevaju izbacivanje nacista iz nogometa — tu se vjerojatno referirajući na Bad Blue Boyse koje su grčki mediji dosta častili neonacističkim epitetima — a drugi su posvetili ubijenom Katsourisu.

PHOTO | AEK banner outside UEFA's headquarters in Nyon: "Throw nazi out of Football" pic.twitter.com/XILOdA0ZBm

