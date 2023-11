Afričke kvalifikacije za SP su u zamahu. Jučer smo vidjeli tek dvije utakmice s više od dva gola

Sve druge utakmice nudile su ili utakmice bez golova ili mršave pobjede, a najveće iznenađenje upisali su Komori koji su se opet pokazali crnom mačkom za Ganu i pobijedili je 1-0.

Doduše, valja napomenuti da protekli dani nisu bili toliko siromašni pogocima, ali dijelom i zato što su se favoriti obračunavali s velikim autsajderima — Kenija je tako prekjučer pobijedila Sejšele 5-0, Obala Bjelokosti ranije ih je razmontirala 9-0, Senegal je s 4-0 ispratio Južni Sudan, Egipat je uvalio šest komada Džibutiju i tako dalje. Međutim, jučer smo svjedočili tvrdim utakmicama teških kvalifikacija u kojima mnoge reprezentacije zbog neispunjenih uvjeta trenutno ne mogu igrati u svojim zemljama.

128th-ranked Comoros beat Ghana 1-0 in CAF World Cup Qualifiers. 🇰🇲

They have now beaten Ghana in back-to-back matches. 😳 pic.twitter.com/8wyvLHNagw

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 21, 2023