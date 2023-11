Air Čitluk: Zubac je svojom najboljom skakačkom partijom ove sezone upisao treći double-double

Uz Darija Šarića, čini se kako bismo mogli dobiti još jednog raspoloženog Hrvata u NBA momčadi iz Kalifornije. Ivica Zubac sinoć je opet bio važan dio svojih Los Angeles Clippersa, novom vrlo dobrom predstavio sudjelovao je u pobjedi protiv Dallas Mavericksa. Konačni rezultat bio je 107-88, a 26-godišnji centar ubilježio je jednu od svojih najboljih ovosezonskih partija.

S 11 koševa te 14 skokova stigao je do još jednog double-double učinka, već trećeg u 15 dosadašnjih nastupa ove sezone. Pritom mu je ovo skakački najbolja predstava, a i ovaj bodovni mogao je biti bolji da je pogodio više od samo jednog slobodnog bacanja iz pet svojih pokušaja. No, zato je u pokušajima za dva poena imao pet od osam, uz još jednu asistenciju tijekom utakmice.

Inače, Zubac je u svakom od prethodnih pet nastupa imao dvoznamenkasti učinak ili u poenima ili u skokovima, no tek sinoć je to ostvario u obje kategorije. Pobjeda Clippersa ni u jednom trenutku nije bila upitana, čak niti uz 30 poena koje je skupio Dallasov as Luka Dončić, što je ipak ispod njegove razine, koliko god to čudno zvučalo.

CLIPPERS WIN! Los Angeles Clippers blew out Dallas, 107-88, behind great games from Paul George, Russell Westbrook, & Ivica Zubac! 💪 PG: 25 PTS, 9 REB, 4 AST, 9/19 FGM

Russ: 14 PTS, 8 REB, 7 AST, 6/9 FGM, 25 MIN

Zubac: 11 PTS, 14 REB, 5/8 FGM, 23 MIN

Norman Powell: 15 PTS, 4/4… pic.twitter.com/DwFJwmXelT — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) November 26, 2023

Najefikasniji među Zupčevim suigračima bio je Paul George s 25 poena, a vrlo dobar bio je i Russell Westbrook. Stigao je on nadomak novog triple-doublea u svojoj karijeri, s 14 poena, osam skokova te sedam asistencija. Za dva dana im slijedi novi domaći izazov, i to jedan od najvećih. Naime, u njihovu dvoranu stiže aktualni prvak NBA lige, Denver Nuggets predvođeni briljantnim Nikolom Jokićem.