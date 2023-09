Ajax nastavlja neuvjerljivo pa je izgubio od Twentea, ali Sosa je asistirao na debiju za klub

Ajax nije nimalo dobro ušao u utakmicu — Twente je već nakon 11 minuta igre imao dva gola prednosti. Prvo je Daan Rots uvalio loptu u gol u sedmoj minuti odbijancem u petercu poslije vrlo neorganizirane obrambene reakcije gostiju, a onda je Sem Steijn poentirao u 11. iz još jednog odbijenog šuta.

Bili su to podosta jeftino primljeni pogoci, no Ajax je nadu pronašao u 35. minuti: Sosa je tada ubacio s lijeve strane na bližu vratnicu, a ondje se pronašao Brian Brobbey koji je ugurao loptu u mrežu. Hrvatski reprezentativac tako je došao do prve asistencije za Kopljanike u svojem debitantskom nastupu, a ostvario je vrlo dobre brojke u statističkim kategorijama; u 90 odigranih minuta upisao je, osim asistencije, jednu otklonjenu opasnost i blokirani udarac, dva presijecanja i četiri oduzete lopte, osvojio je četiri duela, poslao dva ključna dodavanja uz jedan točan centaršut i dvije uspješne duge lopte.

Borna Sosa. The only player alongside Hato & Brobbey that’s allowed to step off the pitch with his head held high. pic.twitter.com/argvhOIntx

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) September 17, 2023