‘Ajde ti sam: Manchester United objavio je da će Jadon Sancho trenirati samostalno

Sada je potpuno jasno da Ten Hag na njega više ne računa budući da je mančesterski klub danas na svojim stranicama objavio sljedeće:

“Jadon Sancho će nastaviti trenirati individualno, odvojeno od prve momčadi, čekajući rješenje problema s disciplinom”, šturo je napisano u priopćenju.

🚨 BREAKING: Manchester United have released official statement on Jadon Sancho.

“Jadon Sancho will remain on a personal training programme away from the first-team group — pending resolution of a squad discipline issue”, club reports. pic.twitter.com/f4KrzkqpXr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2023