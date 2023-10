Ako dugo čekate na prvijenac u klubu, ugledajte se na Gündoğana. On ga je zabio baš u El Clásicu

Već 255. po redu El Clásico odigrava se danas u Barceloni, prvi put na Estadiju Olímpic de Montjuïc. Mnogo je i novih imena na terenu, treneri Xavi Hernández i Carlo Ancelotti na teren su poslali podosta debitanta, barem što se tiče dvoboja Barcelona i Real Madrida. Među njima je i iskusni njemački nogometaš İlkay Gündoğan, čiji je pogodak bio jedini u prvih 45 minuta ove utakmice.

Postignut je on već u šestoj minuti, nakon slabe reakcije Realovih igrača u defanzivi. Ni Aurélien Tchouaméni ni David Alaba nisu uspjeli raščistiti situaciju, uporan je bio bivši igrač Borussije Dortmund i Manchester Cityja te potom matirao Kepu Arrizabalagu. Ne samo da je to drugi najbrži gol za Barçu u derbijima s Realom u 21. stoljeću, već je to i Gündoğanov prvijenac u njenom dresu.

LET’S ROCK 'N' ROLL!!!!!!#ELCLÁSICO pic.twitter.com/7CbVPHuEOP — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2023 Morao je Nijemac čekati na svoj 14. nastup kako bi napokon zatresao mrežu u novom klubu, a ponovno se dokazao i kao prvi igrač za najveće utakmice. Naime, Gündoğan je u ranijoj fazi svoje karijere zabijao i u Der Klassikeru, odnosno ogledu BVB-a i Bayerna, ali i gradskim derbijima između njegovog Cityja i Manchester Uniteda. Uglavnom je u tim velikim okršajima svojih klubova izlazio kao pobjednik, sudeći po igri iz prvog dijela, ta bi se tradicija mogla nastaviti u Kataloniji…

