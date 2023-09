Ako imate loš tjedan, sjetite se Baloguna. Čak dva penala je promašio, pa onda izgubio u nadoknadi

Prvi je to ovosezonski zgoditak za Bogu, ali i prvijenac u Nicinom dresu otkako je ljetos tamo stigao iz Atalante. Među strijelcima ga nije bilo još od početka travnja, pa je ovaj gol svakako burno proslavio, naravno uz činjenicu da je tako donio i pobjedu u sami smiraj utakmice. On je, dakle, neosporni junak ovog dvoboja, no valjalo bi istaknuti i tragičara.

Taj neslavni epitet bez dvojbe pripada Monacovom napadaču Folarinu Balogunu, dugo će još pamtiti ovaj petak. Mladi napadač je, naime, propustio iskoristiti čak dva kaznen udarca, po jedan u svakom poluvremenu. U oba navrata ga je nadmudrio poljski vratar Marcin Bułka, pročitavši njegove namjere najprije u 12., a potom i 55. minuti utakmice. Doduše, nije Balogun baš niti najbolje izveo te jedanaesterce.

2 – Folarin Balogun is the second player to miss two penalties in the same Ligue 1 game since Opta began to collect these data (2006-07), after Toifilou Maoulida with Auxerre against Bordeaux in August 2007. Restless. #ASMOGCN

— OptaJean (@OptaJean) September 22, 2023