Ako je suditi po ovoj fotki, Poch je imao i boljih dana. Nije ni čudo, Chelsea izgleda grozno

Chelsea je imao nešto više stvorenih prilika i, ruku na srce, zaslužio je pogodak, ali lopta nije išla u gol. Slično se može reći i za njegove suparnike koji nisu imali posjed na svojoj strani, ali su nekoliko puta opasno zaprijetili Robertu Sánchezu koji je danas zaslužio svoju dnevnicu. Vidjeli smo promašaje poput ovih, a Bluesi su naposljetku ostali na samo šest pobjeda u svim natjecanjima u cijeloj 2023. godini.

Dapače, u posljednje četiri gostujuće utakmice nisu uspjeli doći do trijumfa. Zadnji trobod u gostima doživjeli su sredinom svibnja upravo protiv Bournemoutha. Ukupno, u zadnjih 17 susreta u Premier ligi, Chelsea je slavio samo dva puta, a taj podatak još je više poražavajući kad uzmemo u obzir da je Todd Boehly u posljednja tri prijelazna roka na ulazne transfere ispljunuo otprilike milijardu eura.

Chelsea's only league win this season came against 20th place Luton Town 😮 pic.twitter.com/8yCTWidbcO

