Ako je suditi po prezimenu, bit će mu zabavno na Oktoberfestu: Daniel Peretz stigao u Bayern

Vrata je, tako, u posljednje vrijeme čuvao podjednako iskusni Yann Sommer, ali on je ovog ljeta otišao u Inter. U prvim utakmicama aktualne sezone branio je njegov vršnjak Sven Ulreich koji već godinama uskače kad god treba, no Bavarci do danas nisu imali ozbiljniju opciju osim njega.

Sada su je, čini se, pronašli u Danielu Peretzu, 23-godišnjem izraelskom reprezentativnom vrataru koji je dosad branio za Maccabi Haifu. Momak iz Tel Aviva napustio je rodnu zemlju nakon 103 nastupa u zelenom dresu, a Bayern je za njegove usluge platio pet milijuna eura ne računajući bonuse.

“San svakog djeteta je igrati za tako velik klub kao što je Bayern”, priznao je Peretz u razgovoru za službene klupske stranice. “Kad sam čuo za Bayernov interes, imao sam samo jednu želju — preseliti se ovamo. Gladan sam svega što slijedi.”

Official, confirmed. Daniel Peretz signs in as new Bayern player on five year deal for €5m fixed fee plus add-ons 🔴🇮🇱 pic.twitter.com/W4JhnV9mmd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2023