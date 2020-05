Ako ne ide, ne ide: UEFA je donijela smjernice za scenarij u kojem sezone neće moći biti završene

Izvršni odbor UEFA-e održao je danas sastanak — naravno, u formatu video-konferencije — na kojem je odlučeno kako će se nacionalna prvenstva privesti kraju, odnosno kako će se slagati poredak za plasman u UEFA-ina klupska natjecanja.

Jasno, dva su scenarija na stolu. Prvi je onaj idealan, to jest završavanje prvenstava, ako epidemiološke situacije to budu dopustile, prema standardnom rasporedu. Dakle, odigravanje svih preostalih utakmica.

A drugi je scenarij onaj — realan. Riječ je o ranijem završetku prvenstava pod dva uvjeta. Prvi je zabrana nogometa od strane državnih vlasti do dovoljno ‘visokog’ datuma, drugi dugoročna financijska neodrživost istih natjecanja i dugoročna financijska neodrživost klubova koji u tim natjecanjima sudjeluju.

The #UEFAExCo today approved a series of guidelines on eligibility for UEFA club competitions in 2020/21.

More information: 👇

— UEFA (@UEFA) April 23, 2020