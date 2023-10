Ako ne znate, Fiorentina je treći najefikasniji klub u ligama Petice u 2023. Sinoć je razbila Cagliari

82 – #Fiorentina have scored 82 goals in all competitions in 2023 so far, only fewer than 2 sides in the major 5 European Leagues in this period:

Manchester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 109

Real Madrid 🇪🇸 92

Fiorentina 🇮🇹 82

Manchester United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 81

Bayern Munich 🇩🇪 80

Plenty.

— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 2, 2023

Naime, računajući nastupe u svim natjecanjima tijekom 2023. godine, Fiorentina je treći najefikasniji klub u ligama Petice. Viole su u tijeku ove godine u čak 82 navrata pronašle put do suparničke mreže, ubojitiji su dosad jedino bili u Real Madridu (92) te, dakako, europskom prvaku Manchester Cityju (109).

No, zanimljivo da se u tom Italianovom stroju nitko od golgetera ne ističe baš previše, valja izdvojiti tek Argentinca Nicolása Gonzáleza, koji i u ovoj sezoni ima već šest golova, ali i Brazilca Arthura Cabrala, no on je ljetos otišao u Benficu. Nažalost, na listu strijelaca još se nije upisao hrvatski reprezentativac Josip Brekalo, u 19 dosad odigranih utakmica još je bez sudjelovanja u Fiorentininim golovima.