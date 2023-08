Ako niste imali važnijeg posla ove nedjelje, možda ste popratili Leedsovu ludnicu protiv Cardiffa

Završilo je 2-2, a Whitesi su imali dva gola minusa i do boda došli u posljednjim sekundama susreta. Gostima iz Walesa ovo je bila vrlo posebna utakmica budući da je ponovni debi u plavom dresu imao Aaron Ramsey, a susret je za njih počeo sjajno; Leeds je, pod novim menadžerom Danielom Farkeom, naslijedio neke obrambene boljke iz Premier lige pa je zbog lošeg obrambenog postavljanja primio pogotke u 23. i 30. minuti preko Josha Bowlera i Ike Ugba, a njemački strateg imao je zbog toga podosta posla na poluvremenu.

Ipak, u drugom dijelu igru je kompletno vodio Leeds koji je u tom periodu imao 73 posto posjeda na svojoj strani i četverostruko više udaraca prema golu u odnosu na suparnike, ali naposljetku je jedva izvukao bod. Liam Cooper smanjio je na 2-1 već u 49. minuti visoko se izdignuvši nakon jednog kornera i zabivši glavom, a potom je uslijedila opsada Cardiffova gola za koju se već počelo činiti da će završiti neuspješno.

Leeds je u sudačku nadoknadu ušao gubeći, a izjednačio je tek u petoj minuti dodatka kada je Crysencio Summerville snalažljivo uputio udarac poslije jednog odbijanca i zabio za konačnih 2-2 te veselje na Elland Roadu.

Leeds 2-2 Cardiff

A game of two halves at Elland Road, as Leeds rescue a point with a 95th minute goal via Crysencio Summerville.

That second half momentum graphic, though… 😳 pic.twitter.com/RWP75qkmNn

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) August 6, 2023