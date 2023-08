Ako ovo je kraj… Dominik Livaković skupio je šest obrana protiv AEK-a, ali ni to nije bilo dovoljno

U nevjerojatnom je i vrlo dramatičnom raspletu situacije u Ateni Dinamo ispao u dvomeču s AEK-om, iako je sve do sudačke nadoknade imao prolazak dalje u svojim rukama. Grčki prvak je s dva gola u samoj završnici došao do playoffa Lige prvaka, a junak je postao Domagoj Vida, strijelac izjednačujućeg pogotka za konačnih 2-2 na OPAP Areni, odnosno ukupnih 4-3 u korist njegove momčadi.

No, istaknuo se i još jedan hrvatski reprezentativac, iako mu nova sjajna partija baš i neće ostati previše u sjećanju. Riječ je o Dinamovom golmanu Dominiku Livakoviću, svojim je bravurama spasio Plave u nekoliko situacija te ih gotovo do samog kraja držao u igri. Prema Sofascoreovim podacima, jedinica Vatrenih skupila je večeras čak šest obrana, i to podosta njih visoke kvalitete, bio je ponajbolji Dinamov igrač.

Drama u Ateni. U posljednjim minutama AEK postiže dva pogotka i utakmica završava rezultatom 2:2 ⚽️

Ovim rezultatom plavi nažalost završavaju svoj put u Ligi prvaka 😔 Glavu gore dečki! 💙 pic.twitter.com/3N4HsYk7pD — GNK Dinamo (@gnkdinamo) August 19, 2023 Posebno je upečatljiva bila njegova posljednja obrana, i to u 10. minuti sudačke nadoknade, Levi García tada je izvodio kazneni udarac te je pogotkom mogao poslati AEK u iduću fazu natjecanja. Pročitao je Livaković njegovu namjeru, bacio se u dobru stranu i odbio loptu od svojeg gola. No, baš kao u nekoj grčkoj tragediji, nekadašnji Dinamov heroj iz onog sraza s Ludogorcem iz 2012. postao je sada krvnik, pogodivši glavom za konačnih 2-2 u Ateni. Naravno, Vida nije ni htio proslaviti taj zgoditak, iako su ga u sekundi obgrlili svi njegovi suigrači, pa i oni s klupe za pričuve. S druge strane, Livaković je samo u nevjerici mogao promatrati i provrtjeti film unatrag, ljutito udarajući šakom u travnjak atenskog stadiona, a možda mu je to bio i posljednji nastup u Dinamovom dresu…

