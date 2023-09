Ako ste mislili da Pogbi ne može ići još gore, prevarili ste se. Pao je na doping testu

Naime, kako pišu relevantni talijanski mediji, Francuz je nakon utakmice Udinese – Juventus odigrane 20. kolovoza odradio doping test koji se sada pokazao pozitivnim. Naime, Pogbu se tereti da je uzimao prevelike količine testosterona, a sada treba pričekati ponovljeni test kako bi se prvotni rezultat potvrdio ili odbacio.

Eventualna kazna koja mu prijeti može ići i do četiri godine zabrane igranja, a loše vijesti dolaze usred naklapanja o njegovu odlasku u Saudijsku Arabiju.

🚨 BREAKING: Paul Pogba has tested positive for testosterone after Udinese – Juventus on August 20! 💉

✍️ @Gazzetta_it pic.twitter.com/XNDzGEIXF4

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 11, 2023