Ako ste se kladili na 13. uzastopni Unionov poraz, morat ćemo vas razočarati

Međutim, i takve serije jednom moraju prestati, govorio je, vjerojatno, Urs Fischer sam sebi prije večerašnjeg ogleda. Pa, konačni ishod doista je bio nešto bolji — Union je zabio, a i nije izgubio. Završilo je 1-1, a berlinski klub tako je upisao svoj prvi, povijesni bod u Ligi prvaka.

Napoli je, doduše, cijelu utakmicu debelo dominirao i napadao sa svih strana. Samo u prvom poluvremenu Partenopei su imali 70 posto posjeda na svojoj strani i stalno kontrolirali tempo, a do gola su na kraju došli na sljedeći način; Mário Rui u 39. je minuti krenuo uputiti prizemnu loptu s lijeve strane u srce kaznenog prostora i ona se nekako u petercu odbila do Mattea Politana koji ju je ugurao u mrežu.

Union u prvom dijelu nije značajnije zaprijetio sve do trenutka kada je primio pogodak — hrvatski reprezentativac Josip Juranović na samom je izmaku poluvremena izveo slobodni udarac s 20-ak metara i pogodio vratnicu. Međutim, Berlinci su u drugo poluvrijeme iskusili nešto što su posljednji put doživjeli prije mjesec dana — ipak su zabili pogodak.

Gosti su tada lijepo izveli kontru; Jérôme Roussillon dao je krasnu dugu loptu u suparničku polovicu prema Davidu Datru Fofani. On ju je proslijedio do Sheralda Beckera koji nije uspio matirati Alexa Mereta, ali lopta se odbila do Chelseajeva napadača na posudbi koji ju je ugurao u mrežu i postigao prvijenac za Union.

A first goal in 32 days for Union Berlin…

Can they hang on against Napoli to avoid a thirteenth straight defeat? 🤔#UCL pic.twitter.com/I1mxzqIGof

— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 8, 2023