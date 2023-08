Ako vas netko pita koliko su Sinkovići osvojili medalja, danas se brojka popela na 52

To da Martin i Valent Sinković potpuno dominiraju svijetom veslanja nikome nije čudno u posljednjem desetljeću, ali je zaista nevjerojatno kolikom lakoćom — barem to tako izgleda — dolaze do fenomenalnih uspjeha. Izvrsni hrvatski dvojac svako malo razveseli sportske ljubitelje novom medaljom, a ni danas nije bilo drugačije.

Naime, braća su nastupila na regati Svjetskog kupa u Luzernu, a u A finalu dvojca na pariće zauzela su drugo mjesto i tako osigurala srebrno odličje. Sinkovići su na cilj stigli s vremenom 6:06.53; pobjednička posada koja se sastojala od Nizozemaca Melvina Twellaara i Stefana Broeninka bila je brža za 1.94 sekunde.

Najtrofejniji hrvatski veslači tako su priskrbili svoju 52. medalju u karijeri, a bronca je otišla Daireu Lynchu i Philipu Doyleu, irskim predstavnicima (+4.17). Sinkovićima je ovo, spomenimo i to, druga medalja u ovogodišnjem Svjetskom kupu; prethodno im se u Zagrebu pisalo zlato. Inače, Damir Martin prethodno je bio najbrži u B finalu utrke samaca.

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se