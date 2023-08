Ako vas netko pita za definiciju box-to-box veznjaka, samo mu pokažite Declana Ricea

Mnogi su se, nakon vrtoglave cifre koja je plaćena West Hamu za njegove usluge, pitali hoće li opravdati silan novac uložen u njega, a to je pitanje na koje ćemo tek dobiti odgovor. Međutim, Rice je već počeo pokazivati svoje kvalitete, a one su bile jasno vidljive prilikom sinoćnjeg ogleda.

Naime, engleski reprezentativac odigrao je 90 minuta u kojima je imao 68 dodira s loptom, 90 posto točnosti dodavanja od kojih je sedam bilo u posljednju trećinu, četiri puta je osvojio posjed, osvojio tri duela i ubilježio po jedno presijecanje, start i kreiranu priliku. Kada pogledamo njegovu mapu kretanja, možemo zaključiti da je odigrao utakmicu u maniri pravog box-to-box veznjaka:

Declan Rice's game by numbers vs. Crystal Palace:

90% pass accuracy

68 touches

7 passes into the final ⅓

4x possession won

3 duels won

1 chance created

1 tackle made

1 interception

0 fouls

Box-to-box and everything in between. 😤 pic.twitter.com/Qj6bq0Sd6v

