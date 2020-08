Albon je OK, ali Red Bullovi mehaničari opet imaju posla nakon gadnog sudara u Stoweu

Prošla su dva slobodna treninga na Silverstoneu uoči nedjeljne VN Velike Britanije i još niti jednom nismo vidjeli Mercedese na vrhu.

Trebamo li se ponadati da će biti konkurentno na vrhu ili ćemo se još jednom u nedjelju razočarati? Na Silverstoneu je danas tijekom prvog i drugog slobodnog treninga bilo iznimno vruče, a velike temperature bile su jedna od rijetkih (jedina?) mana Mercedesovog lanjskog W10, tako da će biti zanimljivo vidjeti kako će se odviti kvalifikacije.

Bilo kako bilo, najbrže vrijeme drugog slobodnog treninga postavio je Lance Stroll u Racing Pointu, nasljedivši P1 od Maxa Verstappena koji je svoj Red Bull stavio na vrh poretka ranije u prvoj treningu.

Međutim, RB15 je i dalje bolid koji je jako nestabilan i koji se aerodinamični ponaša iznimno čudno i teško ga je ukrotiti. Red Bull od početka pokušava shvatiti zašto je bolid tako trzav i nervozan i zašto obojica vozača imaju jako puno problema s pronalaskom ravnoteže između oversteera i understeera.

An up-and-down afternoon for @alex_albon

He ended P2 in second practice

But first came this big collision with the barriers at Stowe

