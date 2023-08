Alcaraz i Rune večeras su ušli u birano društvo teniskih mladića. Čeka ih još puno toga

Ipak, prepričajmo prvo u najkraćim crtama večerašnji meč u kojem je Alcaraz imao određenu količinu problema. Iako je već u prvom gemu imao dvije break lopte koje na kraju nije iskoristio, Španjolac je naposljetku izgubio servis u osmom gemu, a Berrettini je samo potvrdio osvajanje prvog seta. Talijan je već dugo dobar na travi i Alcaraz je sigurno znao da će mu večeras biti teško, a pobjedu je naposljetku ostvario uzevši tri seta zaredom za tri sata i pet minuta igre.

Sva tri uzeo je jednakim rezultatom — 6-3. Talijan je u drugom setu, doduše, poveo 3-1 i činilo se kao da će Alcaraz imati žestokih problema, ali Berrettini je potom napucao jedan forehand u vlastitu mrežu i psihologija meča se promijenila. Španjolac je preokrenuo set i izjednačio na 1-1, a u nastavku je slomio suparnika još tri puta kroz dva seta i osigurao trijumf na četvrtoj meč lopti. Iako se osjetila poneka količina nervoze — Alcaraz je imao šest dvostrukih pogrešaka, a suparnik nijednu — izborio je četvrtfinalni sraz sa svojim vršnjakom, 20-godišnjim Holgerom Runeom. Danac je ranije u četiri seta svladao Grigora Dimitrova.

World number #1 Carlos Alcaraz gets the best grass win of his young career (just 4 tournaments on the surface), beating the 2021 #Wimbledon runner up Matteo Berrettini 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 to reach the QFs at SW19 for the first time.

Fantastic performance. pic.twitter.com/oi7q7ppm2L

— José Morgado (@josemorgado) July 10, 2023