Alexis je bio prekrižen pa se preporodio u Marseilleu. Aubameyang se nada istom scenariju

Tako je lani, primjerice, otkupljen Alexis Sánchez koji je i s 34 godine na leđima u francuskom prvenstvu igrao fenomenalno, a Pierre-Emerick Aubameyang svakako se nada da će i njemu tako krenuti. Prekaljeni gabonski napadač, koji također broji 34 godine, danas je predstavljen na Vélodromeu nakon što je potpisao ugovor na tri sezone.

Official, confirmed. Pierre Aubameyang joins Olympique Marseille on three year deal. 🔵✔️ #OM

Contract valid until June 2026, as called two days ago. pic.twitter.com/j0IJSfryYo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023