Alonso kaže da traži novi izazov na najvišim razinama. Pritom, a to nas raduje, spominje F1

Već neko vrijeme šapuće se o novom ujedinjenju Renaulta i Fernanda Alonsa u Formuli 1, a svakim danom ta šaputanja postaju sve ozbiljnija i sa sve jasnijim idejama. Zbog njih se vojska obožavatelja španjolskog vozača nada da će uskoro opet gledati sezonu s omiljenim glumcem u jednoj od uloga.

Ta nada dodatno je podgrijana Alonsovim riječima.

“Fizički sam savršeno spreman, a motiviraniji ne mogu biti. Zbog toga se želim usredotočiti na kategoriju top-razine”, poručio je dvostruki bivši svjetski F1 prvak dometnuvši i da je jedna od opcija za nastavak njegove karijere i “povratak u Formulu 1”.

Two-time world champion Fernando Alonso signals he is ready to return to #F1 as speculation builds he could sign for Renaulthttps://t.co/iDWV0GEuRw pic.twitter.com/5IQnLjgVB4

— AFP_Sport (@AFP_Sport) May 19, 2020