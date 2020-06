Amaterski filmaš: De Roon se sam sebi narugao nakon auto-gola i oduševio ekipu na Twitteru

Atalanta je sinoć možda i definitivno odlučila bitku za prvaka u Serie A. Pobijedila je Lazio u Bergamu s 3-2 i tako omogučila Juventusu da održi četiri boda prednosti u odnosu na prvog pratitelja.

Međutim, nije krenulo po planu: Atalanta je već u prvih 11 minuta bila na dva gola zaostatka, a da bi stvar bila gora, prvi Lazijev pogodak bio je auto-gol.

Zabio ga je Marten de Roon, nizozemski veznjak koji je jednako dobar u rasponu dodavanja, doziranju presinga i pregledu igre kao i u glupiranju na društvenim mrežama. Možda ste par puta već vidjeli kako se sam voli sebi rugati stavljajući slike s utakmica na kojima je posebno ružno ispao.

One of These Days, starring Marten de Roon. pic.twitter.com/hZGCOUugp4

— Marten de Roon (@Dirono) June 25, 2020