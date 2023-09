Ambitionz az a Ridah: Damian Lillard nada se prstenu pa stoga odlazi u Milwaukee

Američki sportski mediji imaju jako puno inspiracije pa ovih dana većinom bruje o vezi Travisa Kelceja i Taylor Swift, no sada bi se mogli baviti malo važnijim stvarima. Primjerice, u NBA ligi upravo se dogodio izuzetno važan trade između triju momčadi, a centralna figura čitave priče je Damian Lillard.

Mjesecima se govorkalo da će popularni Dame D.O.L.L.A. nakon 11 godina otići iz Portland Trail Blazersa u neku konkurentniju franšizu u nadi osvajanja prstena, a sada ispada da će se, naposljetku, uputiti u Milwaukee Buckse.

Kako javljaju svi pouzdani NBA insideri, 33-godišnji Lillard postaje suigrač Giannisu Antetokounmpu u trostrukoj zamjeni koja se ne tiče samo Bucksa i Blazersa, već i Phoenix Sunsa. Naime, dok će Dame u Milwaukee, u Wisconsin će se uputiti Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara, izbor prve runde drafta 2029. koji je prvotno bio namijenjen Bucksima i pravo zamjene izbora prve runde 2028. i 2030., također s Milwaukeejem.

Sunsi u cijeloj priči, pak, dobivaju Jusufa Nurkića, Nassira Littlea, Keona Johnsona i Graysona Allena.

BREAKING: The Portland Trail Blazers are trading guard Damian Lillard to the Milwaukee Bucks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/FRgQyDVjQG — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 27, 2023

Podsjećamo, Dame je već godinama jedan od najboljih i najomiljenijih playmakera u NBA ligi, čovjek koji je sedam puta bio izabran u All-Star momčad, a doigravanje je igrao u sedam navrata i jednom dovukao Portland do finala Zapada. Međutim, do finala nikada nije uspio doći, a sada polako ulazi u veteranske godine i hvata zadnji vlak. Hoće li doći do uspjeha s Bucksima, vidjet ćemo. Uglavnom, ambicije postoje…