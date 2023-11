Američka trenerska legenda: ‘Pokopajte me naopako da me kritičari mogu poljubiti u dupe’

Amerikanci su tada u finalu svladali Španjolsku, a Jugoslavija je, predvođena Draženom Petrovićem, osvojila broncu. Knight je s Indianom osvojio tri naslova prve NCAA divizije, a bio je poznat po žestokom temperamentu pa je postao notoran po bacanju stolica u teren, hvatanju vlastitih igrača za vrat i raznim kontroverznim komentarima.

Someone put a chair outside of Assembly Hall to honor Bob Knight. https://t.co/qeyrZG3dhH

— Jeff Goodman (@GoodmanHoops) November 2, 2023