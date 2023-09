Američki san? Više je to noćna mora: Donna Vekić i Borna Ćorić ispali su odmah na startu US Opena

Sjajno su u ovogodišnje izdanje US Opena krenuli Petra Martić i Borna Gojo, rutinski su i ekspresno došli do pobjeda i plasmana u drugo kolo. No, to se nažalost ne može reći za preostala dva hrvatska predstavnika u pojedinačnom dijelu turnira. Naime, pomalo i neočekivane poraze doživjeli su i Donna Vekić i Borna Ćorić, tijekom sinoćnjih mečeva na terenima Flushing Meadowsa.

Posebice je iznenađujuće ispadanje Vekić, od nje je s 2-1 u setovima (2-6, 7-5, 6-2) bolja bila domaća predstavnica Sachia Vickery, inače 204. tenisačica na svijetu. Morala se tako ova američka tenisačica do glavnog ždrijeba probiti kroz kvalifikacije, a nakon tri godine pauze opet je ušla u drugo kolo ovog turnira.

Vekić je u meču koji je trajao dva sta i 22 minute servirala šest asova, a Amerikanka sedam. No, najbolja hrvatska tenisačica je napravila sedam dvostrukih pogrešaka i čak 48 neprisiljenih. Svoj je servis izgubila četiri puta, a suparnici ga je uzela u tri navrata. Inače, ovo joj je već treće uzastopno ispadanje u prvom kolu US Opena, pa joj kao najbolji rezultat na ovom turniru i dalje ostaje onaj iz 2019. godine kada je stigla do četvrtfinala.

Što se tiče Borne Ćorića, nikako da se probije na nekom od četiri najveća turnira, ove je sezone čak na tri Grand Slama ispao već na samom startu. Ovog je puta koban bio Sebastián Báez, s kojim se susreo i prošlog tjedna, ali u polufinalu turnira u Winston-Salemu. Glatko je Argentinac slavio i sada, s 3-0 u setovima (7-5, 7-5, 6-1) te se po prvi put u karijeri plasirao u drugu rundu US Opena.

Borna je svoju priliku u ovom meču propustio već u prvom setu, u kojem je imao četiri break lopte, ali ih nije iskoristio. U drugom setu 22-godišnji Báez je poveo 3-0, imao je 4-1 i 5-2, ali se Borna vratio izjednačivši na 5-5. Argentinac potom osvaja gem za 6-5, te radi novi break za 2-0 u setovima. Treći set je bio jednosmjerna ulica, mladi Argentinac je poveo 3-0, Borna je smanjio na 3-1, no onda je Baez nanizao još tri gema za konačnih 6-1.

