Amerikanci nisu došli do medalje na dva SP-a zaredom. To su zadnji put doživjeli u 1960-ima

Tako su ostali bez svoje 13. medalje na tim turnirima, a ovo im je i prvi put da dvaput uzastopce nisu osvojili medalju još od 1970. godine, kada su zapravo nanizali tri Mundobasketa bez odličja. Tako su 1963. u Brazilu i 1967. u Urugvaju bili četvrti, a 1970. u Jugoslaviji tek peti.

Dakle, posljednju medalju na svjetskim prvenstvima Amerikanci su osvojili još 2014. u Španjolskoj kada su bili i prvaci.

