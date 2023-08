Amerikanci su možda na SP došli bez najvećih zvijezda, ali za početak izgledaju vrlo dobro

Mnogi su podigli obrve i počešali potiljke kad su vidjeli popis američke košarkaške reprezentacije za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo. Nedostaju tu sva najveća košarkaška imena iz NBA lige, barem ona koja ne pripadaju internacionalnim zvijezdama, pa su mnogi požurili s najavama da bi netko SAD mogao detronizirati.

No, nemojte brzati s takvim zaključcima. Steve Kerr i društvo očito su nam spremili neke nove Amerikance koji su jako brzi, poletni, mladi i obrambeno sjajni. A to su, izuzev prvih 10-ak minuta zagrijavanja, i demonstrirali u prvom kolu protiv Novog Zelanda.

Amerikanci su nakon prve dionice imali tek pola koša prednosti, ali onda je krenuo zahuktali stroj koji se nije zaustavio do kraja i konačnih 99-72. Zaključali su Novozelanđane, pogotovo u drugoj i četvrtoj dionici, i ostavili ih na samo 72 poena.

Posebno impresivan bio je Paolo Banchero. Prošlosezonski najbolji rookie godine u NBA ušao je s klupe na mjesto centra zbog problema s osobnim greškama Jarena Jacksona Juniora. te je za 19 minuta briljirao s 21 poenom i četiri skoka.

14 je dodao Anthony Edwards koji je imao i sedam skokova, a po 12 su ubacili Jackson Jr. i Austin Reaves koji je imao i šest asistencija. Kod Novog Zelanda je prednjačio Reuben Te Rangi s 15 poena.

No, za SAD je ovo bilo samo zagrijavanje prije onog pravog. Vidjet ćemo kakvi su zaista Amerikanci u drugom kolu protiv Grčke. Taj se dvoboj igra za dva dana, i iako su Grci bez Giannisa Antetokounmpoa, bit će to pravi ispit za SAD i ujedno dvoboj za vrh skupine C jer Grčka je s lakih 92-71 svladala Jordan.