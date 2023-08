Amerikanke prvi put u povijesti nisu upisale barem dvije pobjede u grupnoj fazi SP-a

Oni koji ne prate ženski nogomet vjerojatno nisu svjesni koliko su Sjedinjene Američke Države u njemu dominantne. Amerikanke su daleko najuspješnija reprezentacija u povijesti tog sporta s četiri osvojena Svjetska prvenstva, jednako toliko zlatnih medalja s Olimpijskih igara i devet naslova na Gold Cupu, a na svjetskim smotrama obično su nezaustavljive.

O tome dovoljno govori činjenica da su posljednji put na tom natjecanju izgubile 2011. godine u Njemačkoj kada ih je Japan svladao poslije boljeg izvođenja udaraca s bijele točke u finalu, a zadnji poraz unutar 90 ili 120 minuta dogodio se davne 2007. protiv Brazila u polufinalu.

Otad pa do danas Amerikanke nisu izgubile, no danas su zamalo ispale u skupini aktualnog Mundijala koji se održava u Australiji i na Novom Zelandu. Portugalke su bile na pragu povijesnog iznenađenja u izravnom dvoboju za prolazak dalje; trebale su pobijediti i Sjedinjene Države morale bi kući, a najbliže tome došla je Ana Capeta koja je u sudačkoj nadoknadi pogodila vratnicu.

The USWNT's worst-ever group stage performance at the Women's World Cup 😳 pic.twitter.com/VNdmkZJjP8 — GOAL (@goal) August 1, 2023

No, Amerikanke su se provukle i otišle dalje; u osmini finala neće im biti lako budući da ih vjerojatno čekaju ili Švedska ili Italija, a podatak vrijedan spomena za njih bi već sad mogao biti alarmantan — naime, ovo je prvi put u povijesti grupne faze Svjetskih prvenstava za žene da SAD nije upisao barem dvije pobjede u skupini. Amerikanke su to učinile u prethodnih osam nastupa, no sada su se iz skupine izvukle s pobjedom (protiv Vijetnama, 3-0) i dva remija (današnja ‘nula’ s Portugalom i 1-1 s Nizozemskom).

Ekipa koju vodi Vlatko Andonovski treba se trgnuti, ali ovaj podatak je ujedno i potvrda nevjerojatne dominacije popularnog USWNT-ja…