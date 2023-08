Amo-tamo: LeBron James opet mijenja broj na dresu, ove sezone se vraća na svoj ‘matični’ 23

23 je bio LeBronov prvi broj koji je nosio u Cleveland Cavaliersima od 2003. do odlaska u Miami Heat 2010. Na Floridi je nosio dres s brojem šest, koji nosi i u reprezentaciji SAD-a, a u drugoj turi u Clevelandu vratio se na 23.

How I go from 6 to 23 like I'm LeBron? pic.twitter.com/jsn8akIlyD

— Los Angeles Lakers (@Lakers) July 16, 2023