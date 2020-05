Analitika je u modi: Bundesliga donosi statistiku očekivanih golova uživo tijekom utakmica

Deutsche Fußball Liga (DFL) surađuje s Amazonom od siječnja ove godine u pokušaju da prijenose Bundeslige napravi još privlačnijima, opsežnijima i detaljnijima.

Ako ste, recimo, jučer gledali Der Klassiker (a zašto ne biste, s obzirom na manjak sadržaja), mogli ste primijetiti da je službena grafika vrlo brzo procijenila xG vrijednost i, sukladno, vjerojatnost da će udarac Joshue Kimmicha završiti u mreži.

Riječ je pokušaju DFL-a da iskoristi beskrajni potencijal analitike i pojača pokrivenost svog premijernog proizvoda – Bundeslige.

Analitika, kao obrada statistike, prije nekog vremena bila je u domeni on-line blogova i strastvene, ali i malene, zajednice entuzijasta koji su se njome bavili, ali već neko vrijeme polako ali sigurno ulazi u nogometni mainstream.

Očekivani golovi, xG, su možda i najbolji primjer, a upravo je to kategorija na koju Bundesliga stavlja naglasak u svojoj prezentaciji.

Each #BundesligaMatchFact, powered by @awscloud, gives real-time statistics for Bundesliga matches, providing new insights into the action on the pitch.

We're kicking off with the Expected Goals model ⚽

👉 https://t.co/reZT6HsRym pic.twitter.com/11NAA7kksZ

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 26, 2020