Ancelotti o Modrićevom statusu rezerve: ‘Takvim igračima ne trebaju objašnjenja kad ne igraju’

Ako se na terenu pojavi čak i samo na sekundu, Luka Modrić sutra bi se mogao upisati u povijest El Clásica. Naime, s 38 godina i 47 dana, postao bi najstariji igrač s nastupom u 121 godinu dugoj povijest tog ponajvećeg rivalstva u nogometu. No, to još i nije posve sigurno, jer prema medijskim predviđanjima, kapetan Vatrenih ni ovu utakmicu neće krenuti od prve minute na terenu.

To ne bi bilo nikakvo iznenađenje, jer je u dresu Real Madrida ove sezone tek pet puta bio starter, većinu prilika mu trener Carlo Ancelotti pruža s klupe za rezerve. No, takav status ne brine previše ni Modrića ni talijanskog stratega, kako je potonji otkrio u najavi sraza s Barcelonom.

“Kako ću igraču poput Modrića objasniti da će biti rezerva u El Clásicu? Ovdje su svi profesionalci, ne traže nikakva objašnjenja. Isto tako, ni ja ne dajem neka objašnjenja igračima koji ne igraju. Nema tu ničega za zabrinuti se”, poručio je Ancelotti okupljenim novinarima.

Osvrnuo se potom i na svojeg sutrašnjeg suparnika, Barcelona je u ovih nekoliko utakmica dala puno prilike svojim mladim igračima. Ipak, popularni Don Carlo fokusiran je samo na svoje pulene.

“Dakako, za Blaugranu su igrali i Lamine Yamal ili Fermín López, to su sjajni mladići. No, ne zanimaju me oni, glavno mi je da će Jude Bellingham biti spreman za utakmicu. Isto tako, moram reći da i mi u Realu imamo podosta talentiranih igrača koji se tek trebaju posve dokazati, ne radi se dobro samo u La Masiji”, zaključio je Carlo Ancelotti.