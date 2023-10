Ancelottija, naravno, ispituju za Modrića: ‘Ne razmišlja o odlasku i zna da je važan za nas’

Don Carlito osvrnuo se i na Modrićevu ulogu s klupe.

“Razgovaram s njim svakoga dana i naravno da vidim igrača koji je nezadovoljan činjenicom da ne igra, ali održava visoku motivaciju i entuzijazam za doprinosom momčadi”, istaknuo je Talijan. “Ono što on donosi u svlačionicu ne može nitko drugi donijeti. Ono što on donosi je karizma. Shvaćam da to što ne igra ima utjecaj, ali svi mi volimo Modrića. Navijači, suigrači… I trener ga voli.”

⚪️ Ancelotti: “Modrić is not happy and that’s obvious but I talk to him every day and he's still extra motivated”.

“No one is like him inside the dressing room… he's the leader. His importance is maximum”.

“I love him very much, we all love him”. pic.twitter.com/DrnRgirmPO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2023