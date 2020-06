Andrej Kramarić kaže da nije imao pojma da je danas srušio Hoffenheimov rekord

Četiri pogotka u mrežu Borussije Dortmund pospremio je Andrej Kramarić ove subote u utakmici završnog bundesligaškog kola, a konačnih 4-0 znači i da je njegov Hoffenheim izborio nastup u Europskoj ligi sljedeće sezone.

Učinak hrvatskog napadača, pak, priča je za sebe. Ne samo da je potpisao najgore domaće stradanje dortmundskog tima još od 2009. i ne samo da je postao prvi koji je na gostovanju dortmundskom velikanu ubacio poker golova, već je najbolji klupski strijelac ikad sad postao i prvi igrač u Hoffenheimovoj povijesti koji je na jednoj utakmici zabio četiri puta. Veli da nije imao pojma da je stavio novi rekord uz svoje ime:

“Sjajan osjećaj i zbog četiri gola i zbog šestog mjesta ljestvice. Teško je pronaći riječi, ovakvo se što ne događa često u karijeri. Nisam znao da nikad nitko za Hoffenheim nije zabio četiri gola u jednoj utakmici. Naravno da se zbog toga osjećam nevjerojatno”, kazao je Kramarić dodavši, uz zahvalu suigračima, da zbog niza ozljeda ova sezona za njega nije bila laka.

🗣️ "It is an unbelievable feeling. 4 goals and 6th place. I am speechless and so proud."

Andrej "Man of the Match" #Kramaric 🙌#LeTSGo #TSG pic.twitter.com/Dm22W7tFs7

