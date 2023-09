Ángel Di María već je šestim ovosezonskim pogotkom donio Benfici slavlje u derbiju s Portom

🇦🇷💥 Ángel Di María (35) scores a huge goal tonight vs Porto! 7 goal contributions in 8 games for Benfica this season. Aged like fine wine. 🍷 pic.twitter.com/8zg5vdBWJi

— EuroFoot (@eurofootcom) September 29, 2023

Ako tom učinku pridodamo i dvije asistencije tijekom reprezentativnih akcija s Argentinom, bez sumnje se može zaključiti da je Di María u sjajnoj formi. Očito mu godi život u Lisabonu i igra u Benficinom dresu, prije kraja rujna je već gotovo pa i dosegnuo čitav prošlosezonski golgeterski učinak. Tada je, naime, za Juventus tek osam puta bio strijelac, tu granicu će sad zasigurno vrlo brzo premašiti.

Inače, treba spomenuti i to da je za Benficu od prve minute na terenu bio hrvatski reprezentativac Petar Musa. No, iz igre je izašao u 67. minuti, netom prije nego što će Di María zatresti Portovu mrežu. S ovim je trobodom njegova momčad na ligaškoj ljestvici preskočila svojeg sinoćnjeg suparnika i zasjela na vrh poretka, a tamo će i ostati, osim ako Sporting ne dođe do trijumfa na gostovanju kod Farensea.