Angeov svijet: Postecoglou je drugi mjesec u nizu najbolji trener Premier lige

Back to Back.

Ange Postecoglou has won Septembers Manager of the Month! 🇦🇺🤍 pic.twitter.com/2pZyhm3bOR

— Tottenham Tiers (@TottenhamTiers) October 13, 2023

Tottenham je trenutno na vrhu ljestvice, s istim brojem bodova, ali i boljom gol-razlikom od gradskog rivala Arsenala. Spursi su još uvijek neporaženi pod Postecoglouom; u osam kola imaju šest pobjeda i dva remija.

U rujnu su odigrali četiri utakmice u Premier ligi. Pobijedili su Burnley u gostima (5-2), Sheffield United (2-1) i Liverpool (2-1) u Londonu te remizirali s Arsenalom na Emiratesu (2-2).