Ante Budimir sinoć je zabio Bruggeu, ali Osasuna nije uspjela izboriti Konferencijsku ligu

A činilo se kao da bi moglo biti suprotno; Osasuna je povela 2-0 i imala preokret u svojim rukama. Taj je rezultat držala do 73. minute, ali onda je primila dva pogotka do 76. i izletjela iz daljnjeg natjecanja. Bruggeovi sinoćnji junaci bili su Igor Thiago i Andreas Skov Olsen koji su zabili spomenute zgoditke, ali tu je ulogu lako mogao imati Ante Budimir.

Naime, Osasuna je sinoć povela u 27. minuti preko Johana Mojice, a Budimir je bio autor drugog gola koji je pao u 53. minuti. Hrvatski reprezentativac tada je, naravno, pogodio glavom na ubačaj Rubéna Peñe, a momčad iz Pamplone došla je do rezultata koji bi joj osigurao prolazak.

⏱️ 53' | 🦢🇭🇷 ANTE BUDIMIR GIVES US THE LEAD!!!!!

🔵 (2) 0-2 (3) 🔴#LetsGoRojillos | #CLUOSA | #UECL pic.twitter.com/4CVTTL700t

— C. A. OSASUNA (@osasuna_en) August 31, 2023