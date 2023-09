Ante Budimir zabio je iz penala i sada je treći najbolji strani strijelac u Osasuninoj povijesti

Getafe je poveo u 36. minuti kada je Stefan Mitrović uvalio loptu u mrežu dobro se postavivši glavom poslije izvedenog kornera, a izjednačenje za goste uslijedilo je vrlo brzo. Iker Munoz poentirao je u posljednjoj minuti prvog poluvremena — 21-godišnji Španjolac tada se fino snašao u petercu nakon još jednog udarca iz kuta, a Osasuna je uspjela otići na predah izjednačenog rezultata.

Ipak, vrlo se brzo ponovno prošla u minusu; José Ángel Carmona zabio je za 2-1 u 51., opet glavom, a Budimir je uzvratio već šest minuta kasnije. Navikli smo da on također zabija glavom, ali ovaj put je poentirao s bijele točke — bio mu je to drugi gol ove sezone i prvi u La Ligi, a još broji i jednu asistenciju, onu iz pretprošlog kola na gostovanju kod Valencije.

Bio mu je to, inače, 31. pogodak za klub — treći je najbolji strani strijelac u njegovoj povijesti, izjednačen s Irancem Javadom Nekounamom i Urugvajcem Walterom Pandianijem. Ispred njega su James Aloisi (34) i vrlo vjerojatno nedostižni Jan Urban (58).

🦢🇭🇷 Today's goal is Ante Budimir's 31st goal as a rojillo.

The Croatian now ties Javad Nekounam 🇮🇷 and Walter Pandiani 🇺🇾 as the third international player with the most goals scored for #Osasuna. #LetsGoRojillos pic.twitter.com/5NXhSfFPcp

— C. A. OSASUNA (@osasuna_en) September 17, 2023