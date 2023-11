Anthony Gordon uz gol i asistenciju orkestrirao je uvjerljivu Newcastleovu pobjedu nad Chelseajem

Krajem prošlog siječnja, Anthony Gordon otišao je u Newcastle i tako razočarao brojne Evertonove navijače. No, čini se kako je taj njegov potez bio pun pogodak, jer ove sezone pruža dosad najbolje partije u svojoj kratkoj karijeri, što je pokazao i večeras na St James’ Parku. Tamo je gostovao Chelsea, koji je na kraju poražen s visokih 4-1, a Gordonu će vjerojatno pripasti titula igrača utakmice.

Uz vrlo dobru igru, mladi engleski reprezentativac upisao je i gol i asistenciju u ovom slavlju nad Bluesima, uz koje su Svrake skočile na šesto mjesto u Premier ligi. Gordon je dominirao posebice u drugom dijelu, kad je Newcastle otpuhao Chelsea s terena. Najprije je vrlo preciznim ubačajem pronašao strijelca Jamaala Lascellesa za povratak u vodstvo (2-1), a onda je u 83. postavio konačnih 4-1.

Stigao je sad do učinka od pet golova i tri asistencije u ovom izdanju engleskog prvenstva, postao je i jedna od glavnih napadačkih opcija u sastavu trenera Eddieja Howea. Inače, Newcastle je i prvi poveo, u 13. minuti poentirao je rekonvalescent Alexander Isak, da bi Raheem Sterling krasnim pogotkom iz slobodnog udarca poravnao rezultat sredinom prvog poluvremena.

No, bilo je to praktički sve od Chelseaja u ovoj utakmici, tijekom drugih 45 minuta njegovi igrači praktički su nestali s terena. Dapače, uz ove golove u kojima je Gordon imao prste, još je Thiago Silva velikim gafom kumovao Joelintonovom zgoditku iz 61. minute. Bilo je to za tadašnjih 3-1, brazilski veteran je svojem sunarodnjaku praktički ostavio loptu na pladnju, što je ovaj iskoristio za svoj ovosezonski prvijenac.

Tako je momčad pod vodstvom trenera Mauricija Pochettina nastavila s neuvjerljivim predstavama, u proteklih pet kola ima samo jednu pobjedu. Možda ni ona ne bi stigla, da si Tottenham nije sam pucao u nogu s čak dva isključenja u porazu od 4-1. Chelsea je ostao na tek 10. mjestu ligaškog poretka, a do kraja vikenda mogao bi pasti čak i u donji dom…