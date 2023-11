Anthony Taylor prebačen je u drugu ligu, a i tamo je napravio grešku. Sad će suditi Chelseaju i Cityju

Naravno, odmah su stigle nove kritike na Taylorovo suđenje, ali ovog puta samo u javnosti, ne i od strane engleske sudačke organizacije (PGMOL). Dapače, za slijedeći vikend dodijelili su mu novu utakmicu te ga opet vratili u Premier ligu, i to na podosta izazovan okršaj. Sudit će, naime, na utakmici Chelseaja i Manchester Cityja, koja je na rasporedu u nedjelju od 17:30 sati.

Anthony Taylor has been appointed the referee for Chelsea v Manchester City on Sunday 📝 pic.twitter.com/GkVboLYo5T

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 7, 2023