Antolić je u razgovoru s novinarima potvrdio pregovore s Kekom. Osvrnuo se i na prosvjed

Danas u 13 sati na maksimirskom parkingu održana je press konferencija povodom recentnih događanja u Dinamu. Pred okupljene novinare izašao je član klupske uprave Krešimir Antolić, a moglo se očekivati kako će se načeti sam niz tema; od smjene Igora Jovićevića preko imenovanja nepravomoćno osuđenog Zorana Mamića njegovim privremenim nasljednikom i posljedičnih prosvjeda Bad Blue Boysa do glasina o sadašnjem slovenskom izborniku Matjažu Keku kao novom trajnom rješenju na klupi te stanja maksimirskog stadiona koji je stradao u potresu…

“Matjaž Kek definitivno je profil trenera kojeg želimo na klupi”, kazao je Antolić novinarima. “Smatramo da bismo s njim napravili dodatni iskorak u Europi, da bismo nastavili biti prvaci u Hrvatskoj. Ne mogu još reći da smo s njim dogovorili, ali on je definitivno prvi kandidat s kojim pregovaramo.”

Naravno, osvrnuo se i na pitanje o potresu i pritom demantirao navode o tome da je bio prisutan na sastanku Dinamove uprave i navijača.

“Jučer, kad sam čuo da je prosjed ispred stadiona, mislio sam da navijači dolaze tražiti novi stadion. Onda sam pomislio da dolaze podržati momčad u utakmici protiv Hajduka jer je to ipak naš najveći rival s obzirom na 22 boda razlike i to što smo mi prvi, a oni peti”, započeo je. “A onda mi je prenijeto, jer ja nisam bio na tim razgovorima bez obzira što su neki mediji to napisali, da su tražili trenutni odlazak Zorana Mamića s mjesta Dinamova trenera. S obzirom na to da mi ne želimo biti klub koji će na takav način postavljati i mijenjati trenere, Zoran je sve saslušao i rekao da se to neće dogoditi i da će on, kako smo otpočetka planirali, do kraja prvenstva voditi momčad, a onda ćemo imenovati novog trenera. Zatim je otišao na trening. Bilo je nekih 200 do 250 ljudi, sve je bilo mirno što je sasvim u redu, tako da ne bih tome pridavao ni veliku ni malu važnost.”

Na pitanje o tome je li bilo razmišljanja o tome da Mamić ostane na klupi i sljedeće sezone, Antolić tvrdi:

“Ono što je sigurno je da Zoran Mamić može bez ikakvog problema biti glavni Dinamov trener. On je to pokazao kad je bio naš strateg, bio je naš kapetan i dugogodišnji igrač i Dinamo nije bio ništa lošiji kada je Zoran bio trener. Međutim, svjesni smo da postoje nenogometne okolnosti zbog kojih je bolje da on bude na poziciji sportskog direktora, a da trener bude netko kalibra Matjaža Keka. Prema tome, apsolutno da, on nogometno i sportski može biti Dinamov trener, ali odlučili smo se za drugi smjer. Siguran sam da ćemo već u nedjelju vidjeti njegov rukopis i da će Dinamo pokazati drukčiji gard i da ćemo pobijediti Hajduk.”

O stadionu i njegovoj uporabljivosti…

“Što se stadiona tiče, svi to pratite, gledate”, kazao je Antolić. “Odmah nakon potresa tražili smo od vlasnika stadiona, grada Zagreba, da osigura kvalitetan, dubinski pregled tribina da vidimo je li došlo do nekih konstruktivnih oštećenja ili ne. Grad je tu vrlo partnerski postupio i izvršen je pregled stadiona. U ovom trenutku možemo reći da su tribine Zapad i Sjever u funkciji za gledateljstvo, Istok to neće biti do sanacije, na Jugu se nisu dogodila konstruktivna oštećenja, ali potrebni su dodatni statički izračuni u odnosu na potres da bi ona mogla biti u potpunosti sigurna za gledatelje. Zbog toga stručni ljudi nisu mogli dati konačno mišljenje o uporabljivosti južne tribine i zato na njoj u nedjelju neće biti gledatelja.”

“Vidjet ćemo za europske utakmice”, dodao je. “Imamo aktualnu licencu za narednu sezonu, ali odgovorni smo ljudi i obavijestit ćemo Savez o stanju stadiona nakon potresa. Nakon toga ćemo vidjeti trebamo li napraviti drukčije licenciranje i tražiti alternativna rješenja za Europu. U toj alternaciji postoje dva stadiona četvrte kategorije, Rujevica i Poljud i naravno da nam je onda Rujevica prva opcija. U ovom trenutku, ipak, ne bih špekulirao.”

Na pitanje o tome kada bi Kek mogao doći na pregovore, Antolić je kazao kako neće pričati o tome na parkiralištu.