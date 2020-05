Aplikacija, roboti i lutke za seks samo su dio priče. Evo što je sve korona donijela na prazne tribine

Pandemija koronavirusa koja je zaustavila (i) sportske događaje diljem svijeta i dalje je dio svakodnevice, no dobra je vijest što su se oni, makar i u izmijenjenom obliku, polako počeli vraćati. Za nadati se je da će povratak sporta doživjeti i daljnji novi procvat obujmom natjecanja, a onda uskoro i ponuditi uobičajenu sliku nadmetanja pred gledateljima.

Trenutačno takvo što nije moguće i jedan od zadataka organizatora događaja je pustoš na tribinama učiniti manje primjetnim. Primjera njihovog truda ima mnogo, neki prolaze bolje, a neki s kaznama.

Kao što je ona odrezana FC Seoulu i to u rekordnom iznosu od 100 milijun vona što bi bilo približno 560.000 kuna zbog sramoćenja navijačica i narušavanja ugleda 37 godina starog natjecanja. Razlog? Kad već na stadion ne mogu navijači i navijačice, netko jako pametan zaključio je da mogu lutke, a onda otišao i korak dalje pa neke sjedalice zauzeo lutkama koje u svojoj proizvodnji nisu imale namjenu kakva im je dodijeljena taj dan. Zdrav razum uzeo je slobodan dan tijekom organizacije ogleda Seoula i Gwangjua, a vodstvo lige sve je opisalo kao vrijeđanje žena i narušavanje integriteta natjecanja. Onda i kaznilo organizatora.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL

— Devon Rowcliffe (@WhoAteTheSquid) May 17, 2020