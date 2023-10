Arabija očito nije loše utjecala na Mitrovića. S dva gola i asistencijom približio je Srbiju Euru

Još prije samo 17 godina bili su ista reprezentacija, a večeras su Srbija i Crna Gora bile na suprotnim stranama terenima. I to u vrlo važnoj utakmici u sklopu G kvalifikacija za Euro 2024. godine, eventualna pobjeda bi i jedne i druge dobrano približila premijernom nastupu na tom natjecanju. Do nje su na kraju došli domaći u Beogradu, slaveći s 3-1 svojem su večerašnjem suparniku pobjegli na pet bodova razlike.

Bez ikakve sumnje, titula igrača utakmice pripala je Aleksandru Mitroviću. Čini se kako odlazak iz Europe u Saudijsku Arabiju, odnosno iz Fulhama u Al Hilal, na njega nije negativno utjecala. Dapače, s dva pogotka i jednom asistencijom nosio je svoju reprezentaciju do važnog slavlja, a posebno će se pamtiti njegov prvi večerašnji zgoditak.

Igrala se tad deveta minuta, s loptom je ušao u crnogorski šesnaesterac te potom vanjskim dijelom stopala proparao gostujuću mrežu. Rekorder po broju golova za srpsku reprezentaciju sada je svoj učinak podebljao na 56 zgoditaka, rijetko koji je od njih bio ljepši od ovog. No, ništa lošiji nije bio izjednačujući pogodak za Crnu Goru, sada već veteran Stevan Jovetić silovitim je udarcem iz daljine pogodio za 1-1.

Dugo je potom Srbija lomila gostujući otpor, tek u 73. je opet došla do vodstva. Bila je to koprodukcija u režiji Dušana Tadića i Aleksandra Mitrovića, prvi je potonjeg uposlio sjajnom i nesebičnom reakcijom. Potvrda pobjede stigla je samo četiri minute poslije, sada je ovaj dvojac zamijenio uloge, pa je Fenerbahçeov as lijepo naciljao za konačnih 3-1 na Marakani.

FT: Serbia 3-1 Montenegro. 1. Hungary* (14)

2. Serbia (13)

3. Montenegro* (8)

4. Lithuania (6)

5. Bulgaria* (2) *game in hand pic.twitter.com/1caSQCjh0W — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) October 17, 2023

S ta se tri boda Srbija sada našla u vrlo dobroj poziciji, s obzirom na prednost od pet bodova te bolji međusobni omjer s Crnogorcima, u posljednjem kolu dovoljan joj je i bod u domaćem ogledu s posljednjom Bugarskom. Doduše, još će se tu boriti i za osvajanje skupine i bolju poziciju pri ždrijebu, vodeća Mađarska uz utakmicu manje ima tek jedan bod više.