Argentina je pobijedila Brazil, ali rezultat je pao u drugi plan zbog sukoba na tribinama

Argentina je, u konačnici, pobijedila 1-0 pogotkom koji je Nicolás Otamendi fenomenalno zabio glavom u 63. minuti nadskočivši Arsenalova stopera Gabriela i pogodivši za trijumf u vrlo ružnoj utakmici, ali utakmicu su zasjenili neredi koji su se prije njezina početka dogodili na tribinama.

Naime, za vrijeme izvođenja himni izbila je kavga na tribinama nakon čega je brazilska policija napala argentinske navijače, a igrači su pokušali smiriti situaciju; Messi je na kraju morao odvesti svoju ekipu u svlačionicu na 10 minuta, a Emiliano Martínez pokušao je spriječiti jednog policajca od pendrečenja argentinskog navijača. Ipak, nije uspio u tom naumu i brzo je potjeran s mjesta događaja, a utakmica je na kraju kasnila pola sata.

Massive respect for Emi stepping in to try and support his people. Messi then leading his team off the pitch.

