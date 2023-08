Armada i Kohorta stale su uz BBB-e pa ukazuju na loš tretman onih koji su ozlijeđeni u Grčkoj

Nakon što su dva dana po tragediji u Ateni glavnu riječ imali UEFA, klubovi i izvori iz policije te s terena koji su govorili o huliganskom nasilju i svemu što se događalo, na red su došli i sami navijači koji sada daju svoju stranu priče. Bad Blue Boys tako su se oglasili oštrim priopćenjem, a uz njih su sada stali rivali, ali i prijatelji iz Rijeke i Osijeka.

Ta dva kluba večeras igraju svoje susrete u Konferencijskoj ligi protiv B36, odnosno Astane, a i Kohorta i Armada mogle bi na tim susretima javno izraziti svoju podršku navijačima iz Zagreba. Kohorta je svoj proglas objavila javno na društvenim mrežama, dok Armadina poruka kola neslužbenim kanalima.

I jedni i drugi ističu istu stvar: da se Boyse jednoglasno optužilo dok nisu poznate sve činjenice, ali da isto tako ozlijeđenim hrvatskim navijačima u Grčkoj nije pružena adekvatna liječnička pomoć.

PODRŠKA BBB-ima.Svi smo upoznati sa situacijom koja se odvija u Grčkoj, plasirane su različite priče, mediji doslovno… Posted by Kohorta Osijek on Thursday, August 10, 2023

“Plasirane su različite priče, mediji doslovno sotoniziraju dečke koji se trenutno nalaze u Grčkoj”, navodi Kohorta. “Razno razni mediji serviraju nam laži svakog dana, a nitko se ne pita kako je našim ljudima koji se trenutno nalaze tamo. Nitko nije spomenuo kako je nekoliko Bad Blue Boysa izbodeno, a nitko im nije pružio medicinsku pomoć, nitko nije spomenuo kroz kakve sve torture oni prolaze, a nije ni dokazano da su krivi za smrt Grka.”

“Mi nećemo mirno stajati i šutjeti promatrajući ovu situaciju. BBB imaju našu najveću podršku, u istoj situaciji možemo se i mi nekada u budućnosti naći. Moramo probiti medijsku blokadu, ljudima je potrebna svaka pomoć. Molimo sve da podjele ovu objavu da čitava država čuje”, završavaju osječki navijači.

Istovremeno, Index je objavio poruku koja kola i poziva Armadine članove da večeras na Farskim otocima istaknu poruku podrške:

“Hrvatski konzulat poklapa slušalicu na upit za bilo kakvu pomoć. Ubojica se ne može pronaći pa se traži bilo koji način da se opere i okrivi nekoga od Hrvata, iako svi znaju da nemaju veze s tim. Šalju im se odvjetnici koji ih izdaju, prijete im ozbiljne zatvorske kazne”, prenose.

“Koliko god to nekima teško bilo, i nisu huligani i ne slažu se s time, to je dio naše priče i njima je potrebna pomoć. Svaka pomoć je dobrodošla, a pogotovo trenutno jedina koju možemo pružiti medijska podrška. Danas su to oni, sutra možemo biti mi.”

Tako se, barem oko ove tragedije, dobar dio navijačke scene u Hrvatskoj ujedinio.