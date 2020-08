Arrivederci, Lupi: Verona je uvjerljivim porazom poslala Lecce natrag u drugoligaško društvo

Lecce se u recentnoj povijesti (otprilike u posljednjih 25 godina) navikao biti tzv. ‘jo-jo’ klub koji iz sezone u sezonu pleše između različitih divizija i razreda talijanskog nogometa, a tradicija će se, bome, nastaviti.

Utakmica između njegova izravnog konkurenta za ispadanje Genoe i Hellas Verone u tamošnjim je medijima poprimila vrlo kontroverznu notu i prije nego što je lopta krenula s centra; ukratko, međuklupski odnosi na relaciji spomenutih suparnika pomalo su zabrinuli momčad iz Apulije. Ne nužno zbog toga što za Veronu nastupa pet bivših igrača Genoe i vodi ju njen nekadašnji trener Ivan Jurić, već i zato jer je veznjak Mastifa Miguel Veloso, inače, oženjen za kćerku Genoina predsjednika. Bez obzira na rodbinske veze i svakakve teorije zavjere, Jurić je poručio da će utakmici pristupiti potpuno pošteno, ali svejedno nije ispalo povoljno za Lecce koji je zapravo morao računati na pobjedu protiv Parme te na slavlje ili remi Verone kako bi ostao u prvoligaškom društvu.

